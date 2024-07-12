Финляндия приняла закон о выдворении мигрантов, прибывших из России

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Парламент Финляндии проголосовал за закон, позволяющий отказывать в убежище мигрантам, прибывшим со стороны России, пишет Bloomberg. Уточняется, что эта мера временная, закон приняли сроком на один год. Работа над этим законопроектом заняла несколько месяцев, поскольку он противоречит международному законодательству и конституции страны.



AP

Парламент Финляндии проголосовал за закон, позволяющий отказывать в убежище мигрантам, прибывшим со стороны России, пишет Bloomberg. Уточняется, что эта мера временная, закон приняли сроком на один год. Работа над этим законопроектом заняла несколько месяцев, поскольку он противоречит международному законодательству и конституции страны.

Финляндия приняла закон, позволяющий выдворять мигрантов, которые прибывают на границу со стороны России, пишет Bloomberg. Парламент страны проголосовал за временный закон об «организованной иммиграции», согласно которому лицам, ищущим убежища на восточной границе страны может быть отказано без возможности обжалования.

Уточняется, что эта мера направлена на противодействие тому, что официальный Хельсинки называет попыткой Кремля повлиять на национальную безопасность соседа посредством миграции.

«Это убедительный сигнал РФ и нашим союзникам о том, что Финляндия заботится о своей собственной безопасности, а также о безопасности границ Европейского союза», — приводит агентство слова премьер-министра страны Петтери Орпо.

Как напоминает Bloomberg прошлой осенью Финляндия столкнулась с небывалым для неё наплывом мигрантов и была вынуждена закрыть дорожные КПП на границе с Россией, которая является самой протяжённой границей ЕС и НАТО с ней. Несмотря на предпринятые меры, власти страны убеждены, что этот вопрос до сих пор представляет угрозу безопасности.

Так, президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что РФ при желании может доставить к границе более тысячи мигрантов в течение нескольких часов. Новый закон является временным, его приняли на один год. Он также подразумевает возможность возобновления работы некоторых контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией.

При этом министр внутренних дел Мари Рантанен пояснила, что любая подобная мера будет приниматься только после консультаций с финскими силовиками, пишет Bloomberg.

Работа над новым законопроектом заняла несколько месяцев, поскольку он противоречит не только обязательствам, закреплённым в международных соглашениях о приёме заявлений о предоставлении убежища на границе, но и конституции Финляндии.

Нововведению с трудом удалось дать срочный статус после того, как он с трудом набрал необходимое большинство в пять из шести голосов. После этого по меньшей мере два из трёх законодателей проголосовали за его принятие.