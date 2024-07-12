 

Евро 2024: У Виллиана Жозе проблемы с лишним весом

12.07.2024, 20:30, Новости дня
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Бразильский форвард московского «Спартака» Виллиан Жозе имеет проблемы с лишним весом. Об этом сообщает Legalbet.

По сведениям источника, 32-летний футболист тренируется по индивидуальной программе, занимаясь на велотренажере.

В прошедшей кампании Виллиан Жозе появился на поле в 43 встречах с учетом всех турниров, 14 раз поразил сетку ворот соперников и записал на счет шесть результативных передач.

Сегодня, 12 июля, Жозе пропустил товарищеский матч против столичного «Динамо» (1:1, 4:5 – по пенальти). Сообщалось, что футболист продолжает набирать форму после выхода из отпуска.


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