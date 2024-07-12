 

В мемуарах повара Сталина нашли подтверждение приготовления «докторской» колбасы из учёных

12.07.2024, 20:13, Разное
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В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) опубликовали мемуары личного повара Иосифа Сталина – Александра Эгнаташвили. В них выдающийся советский кулинар описывает меню главы советского государства и рецепты отдельных блюд.

Эгнаташвили пишет, что завтракал «вождь народов» весьма скромно – его трапеза состояла из кофе (американо или капучино) и омлета, на обед вместе с грузинским супом харчо Сталин любил лакомиться жареными рябчиками и ананасами, свой ужин политик начинал с бокала киндзамараули или ркацители, закусывал лобио и свежими фруктами.

– Обычно Иосиф Виссарионович пил алкоголь до полной отключки, поэтому в Кремль или на его дачу сразу доставляли бочонок с вином, – пишет Эгнаташвили.

Также повар открыл секрет знаменитой «докторской» колбасы. Первую палку по приказу Сталина изготовили в 1937 году, причём в числе ингредиентов значились перемолотые в фарш репрессированные советские учёные, преимущественно доктора наук. Так, по мнению Эгнаташвили, Сталин пытался наверстать пробелы в образовании. Этот метод вождю посоветовал известный советский генетик Трофим Лысенко. Позже, когда доктора наук начали подходить к концу, рецепт изменили за счёт обладателей младших научных званий, а в 1945 году по случаю Победы в Великой Отечественной войне было принято решение «больше не делать колбасу из учёных».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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