Дерматолог pассказала, почему появляются прыщи у взрослых

Кожа, как эндокринный орган, чутко реагирует на гормональные изменения, заявляет врач- дерматолог Светлана Калинченко. Гормональные дисбалансы, в частности, дефицит прогестерона, могут быть основной причиной высыпаний на коже у взрослых.

По словам доктора Калинченко, уровень прогестерона можно определить с помощью стероидного профиля слюны. Кроме того, на состояние кожи влияет уровень витамина Д, который является прогормоном. Его недостаток также может спровоцировать высыпания на коже.

Еще одним возможным фактором, ухудшающим состояние кожи, является дефицит витамина А.