Никакой “Нутеллы” и взбитых сливок: самые вредные добавки для оладий, которых надо избегать (и чем их заменить)

Ни одна партия оладий не обходится без начинки, но некоторые добавки могут содержать много жира, соли и еще больше сахара. Вот список наименее полезных начинок, которые вы можете добавить в блины. Конечно, вы можете наслаждаться их вкусом время от времени, но увлекаться не стоит. А еще лучше – заменить эти начинки на более полезные.

“Нутелла”

Эта шоколадная паста заслужила свое место в качестве основного ингредиента для многих блюд. Блины не являются исключением. Но хотя шоколадная “Нутелла” может показаться безобидной, на самом деле это одна из самых высокосахарных начинок для блинов. Всего 2 столовые ложки пасты содержат 19 г добавленного сахара — 38% от дневной нормы.

Кроме того, та же порция обеспечивает 20% от рекомендуемого дневного количества насыщенных жиров. Хотя эту пасту можно употреблять в разумных пределах, более полезными вариантами являются ореховые пасты или какао-спреды с меньшим содержанием добавленного сахара. Или вы можете приготовить пасту сами, контролируя количество используемого сахара.

Масло

Хотя блины обычно уже содержат масло в тесте, многие любят добавлять его поверх. Но этот продукт очень высококалорийный. 1 столовая ложка содержит 100 килокалорий. Вот почему употребление большого количества масла может привести к увеличению веса.

Масло также содержит много насыщенных жиров. В каждой порции примерно 35% от рекомендуемого дневного количества. И хотя недавние исследования не смогли связать потребление насыщенных жиров с повышенным риском развития заболеваний сердца, они все равно не считаются полезными. Диетологи рекомендуют ограничивать их потребление.

Взбитые сливки

Настоящие взбитые сливки обычно состоят из молочного белка, ванильного экстракта и сахара. 2 столовые ложки сладких, воздушных сливок содержат 100 килокалорий и 10 граммов жира. С каждой дополнительной ложкой калорийность и содержание жира увеличиваются.

Ради удобства многие из нас вместо этого выбирают покупные взбитые белковые начинки. Но это не лучшая альтернатива. Покупные взбитые начинки полны вредных ингредиентов и добавок. Лучше сделать домашние взбитые сливки или поискать готовые с более качественными ингредиентами.

Кленовый сироп

Кленовый сироп и блины — одно из тех классических сочетаний, которое никогда не надоедает. Но этот продукт полностью состоит из сахара. Это сводит на нет все полезные для здоровья свойства, делая его лакомством, которым лучше наслаждаться в умеренных количествах. Многие популярные бренды сиропов содержат вредные подсластители и искусственные ингредиенты.

Одна порция, эквивалентная 2 столовым ложкам, содержит 15 граммов добавленного сахара. В составе есть также консерванты, такие как бензоат натрия, который связан с различными проблемами со здоровьем. Лучше придерживайтесь продуктов, которые содержат чистый кленовый сироп и без добавленного сахара, консервантов или любых других нежелательных ингредиентов.

Сироп с фруктовым вкусом

Фруктовые сиропы обычно имеют ягодный вкус, однако эти начинки часто содержат много сахара. 2 столовые ложки дадут вам 34% от рекомендуемой суточной нормы добавленного сахара. И это не считая сладости, уже содержащейся в самих блинах.

С такой добавкой вы легко можете превысить норму в несколько раз. Это опасно, так как может привести к диабету, ожирению или болезням сердца. Выбирая сироп с фруктовым вкусом, ищите тот, в который добавлено меньше сахара.

Сахарная пудра

Блины и так сладкие, поэтому посыпание их еще большим количеством сахара не добавляет пользы. Хотя немного такой добавки — это нормально, важно знать, когда ее будет слишком много. Всего одна порция содержит 30 граммов сахара.

Съев ее за один раз, можно восполнить 60% рекомендуемой суточной нормы. Помните, что весь этот сахар накапливается. Сочетайте сахарную пудру со свежими фруктами вместо кленового сиропа или взбитых сливок для более сбалансированного завтрака.

Фруктовые намазки

Джем, желе, варенье и мармелад имеют одну общую черту — в них есть фрукты. И если в свежем виде они являются хорошим источником клетчатки, витаминов, минералов и антиоксидантов, то фруктовые пасты полны добавленного сахара. Он необходим в них в качестве консерванта. Тем не менее фруктовые пасты следует употреблять небольшими порциями.

Порция клубничного джема, эквивалентная столовой ложке, содержит 12 граммов добавленного сахара. При этом одной ложки вам хватит, лишь чтобы покрыть всего один или два блина. Если вы съедите больше, то будет перебор. Ищите джемы, которые готовятся из фруктов с добавлением тростникового сахара, лимонного сока и пектина — натурального волокна, которое помогает джему приобрести гелеобразную текстуру.

Карамель

Карамельный соус или сироп — еще одна суперсладкая начинка для оладий. Она часто продается в бутылках, хотя ее также легко приготовить дома. Конечно, любой карамельный соус, который вы можете купить или приготовить, будет полон сахара. В конце концов, карамель из него и состоит.

Основные ингредиенты покупной карамели — кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и подслащенное сгущенное обезжиренное молоко. Учитывая все эти сладкие ингредиенты, неудивительно, что одна порция (1 столовая ложка) содержит 10 граммов добавленного сахара. Лучше приготовьте карамель дома. Так вы сможете контролировать качество и количество каждого ингредиента.

Бекон

На самом деле это предпочитаемая многими начинка наряду с маслом и каплей кленового сиропа. Но обработанное мясо имеет ряд потенциальных недостатков. Во-первых, бекон содержит много жира, хотя это не то, о чем стоит беспокоиться, если вы следуете рекомендуемому размеру порции.

Еще одна распространенная проблема заключается в том, что бекон, как правило, очень соленый. Одна порция содержит 350 мг натрия, что является значительной частью дневной нормы в 2300 мг. Многие обычно съедают больше двух полосок бекона, а ведь употребление чрезмерного количества соли связано с повышенным риском для здоровья.

Распространенные ингредиенты, такие как нитраты и нитриты, могут создавать канцерогенные соединения при приготовлении при высоких температурах. Поэтому, лучше ограничить количество бекона в блюдах. В целом добавлять в оладьи можно все, но нужно стараться не перебарщивать с сахаром, солью и добавками. Если остальной рацион будет полноценным и здоровым, угрозы здоровью не возникнет.