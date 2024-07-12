Рупор кремлевской пропаганды: Перспективные морские дроны РФ

Морские дроны РФ представленные на испытаниях "Архипелаг 2024" проводимых на Сахалине.

Что показывали:

Подводные дроны с камерой для обследования морских глубин и манипулятором для захвата предметов;

Учебный надводный дрон "Бублик-Пи" для программирования, робототехники и схемотехники. Он проводит гидрографическую съемку акватории и распознает различные объекты;

Безэкипажный катер "Скорпион" для сбора мусора и устранения загрязнений с поверхности воды. В аппарате можно менять сетку под разный мусор и абсорбирующую жидкость под разные виды "пятен" на воде;

Безэкипажный катер "Барабулька", который состоит из трех отсеков (они сбираются за одну минуту). Его можно использовать экологического мониторинга, обследования дна и других задач;

Многофункциональная платформа "Сарган" для отработки характеристик корпуса, управляемости, для отработки восстановления нормального положения после возможного опрокидывания и отработки систем связи. Дрон оснащен системой технического зрения и может определять объекты перед ним и тремя системами связи – радиосвязь 4G и связь, которая выстраивается при помощи ретранслятора;

Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Херсонес", который оснащен системой технического зрения и позволяет оператору определять расстояние до объектов, их габариты, линейные размеры для большой дистанции. Погружаться дрон может до 200 метров;

Коммуникационный буй, который предназначен для передачи сигналов на стыке двух сред – можно получить на телефон сигнал от водолаза или от подводного аппарата через буй.

Безэкипажный катер "Калан", который предназначен гидрографических работ в закрытых акваториях озер, водохранилищ, рек и на территории морских портов. Это платформа для исследования морского дна посредством гидрографического оборудования.

Участники на протяжении нескольких дней отрабатывают поисково-спасательные работы, сценарии защиты акватории от подводных и надводных объектов, контроль при проведении подводных работ и мониторинг экологической обстановки.

https://t.me/boris_rozhin/129803 – цинк

Также сообщают, что в Черном море FPV-дрон "Микроб-10" успешно поразил БЭК ВСУ. Война дронов на море.

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