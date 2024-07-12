 

Заявивший о романе с 18-леткой Григорий Лепс снова остался один

12.07.2024, 19:10, Новости дня
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К удивлению фанатов Григория Лепса, во время выступления в Витебске на фестивале “Славянский базар” певец вел себя как свободный мужчина. Хотя совсем недавно его личная жизнь была одной из главных тем для обсуждения не только в кулуарах шоу-бизнеса, но и среди пользователей Сети.

Исполнитель хита “Самый лучший день” представил в качестве своей девушки 18-летнюю певицу Аврору Киба. Не все сразу поверили в искренность пары, но сам Лепс назвал эти отношения достаточно серьезными, хотя и не отрицал, что девушка пока находится в раздумьях, ведь слишком велика разница в возрасте.

Однако, выступая в Витебске во время дуэта с Ани Лорак, 61-летний певец нежно поглаживал коллегу по спине, от чего та не смогла сдержаться и залилась смехом прямо на сцене. После ее ухода Григорий заявил, что снова “остался один”. Непонятно, что именно имела в виду звезда – временное одиночество или это намек на разлад в зарождающихся отношениях с молодой красавицей.

К слову, Аврора Киба, которую сразу же стали подозревать в меркантильных целях, не стала подтверждать или опровергать слухи о романе с Лепсом. Она заявила, что не является новой интрижкой певца, а пиар это или что-то серьезное – время покажет. Ранее она выложила в Сеть видео с семейного ужина, на котором присутствовал Григорий Лепс. А после в сторис появилось фото кольца с лаконичной подписью: “Коротко, но ясно”. Из всего этого фанаты и сделали вывод, что Лепс решил воплотить в реальность слова из своей же песни “Я поднимаю руки”.


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