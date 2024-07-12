Правильное питание поможет в борьбе с признаками старения

Правильное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья организма и предотвращении признаков старения, заявила в интервью корреспонденту МИА “Россия сегодня” эксперт Международного института интегративной нутрициологии Юлия Ломкова.

Рацион должен быть сбалансированным, чтобы сохранять красоту и молодость, так как обезвоживание способствует появлению морщин и сухости кожи. Также рекомендуется включать в рацион продукты, богатые коллагеном. Этот белок обеспечивает упругость и эластичность кожи, кровеносных сосудов, ногтей, волос, костей, мышц и органов пищеварения. Среди таких продуктов Ломкова назвала рыбу, курицу, костный бульон, куриные яйца, кешью и цитрусовые.

Помимо этого, эксперт рекомендует включить в рацион источники антиоксидантов, таких как черная смородина, клубника, малина, черника и клюква. Они помогают защищать клетки организма от воздействия свободных радикалов.