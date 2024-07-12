Мнение: Загадка пленных

Почему плен на СВО – это не пионерлагерь

Среди многочисленных мерзостей происходящего «СВО» на Украине особое место занимает то, что делают с пленными обе стороны конфликта. Начать хотя бы с того, что сам статус «пленных» в нем является каким-то двусмысленным – поскольку пока что до сих пор, несмотря на то, что война длится уже 2,5 года и приближается по длительности к ВОВ, обе стороны пока так и не признали происходящее «войной». Соответственно, формальный статус «попавших в плен военнослужащих» до сих пор как бы неясен, и, скажем, Российская Федерация периодически делает попытки изобрести какой-то свой «гражданский» подход к пленным, отнюдь не называя их пленными. Например, бойцов «Азова», сдавшихся в плен после взятия Мариуполя, долгое время грозились в России судить неким «гражданским судом» и чуть ли не устроить из захваченных тысяч «азовцев» некий «показательный процесс» – результат которого, впрочем, неясен до сих пор.

Тема «плена» вообще была крайне болезненной еще для репутации СССР. Как известно, с самого начала ВОВ большевики отказались признавать Красный Крест и международные правила (Гаагскую конвенцию) обращения с пленными, в результате чего советские военнослужащие всю войну содержались в плену у немцев в самых жутких условиях, гораздо худших, чем те, в которых были в плену у Германии попадавшие в плен военнослужащие США или Англии. Советский Союз без обиняков называл своих военных, оказавшихся в плену, «предателями»; впрочем, и со взятыми в плен немецкими солдатами и офицерами в СССР обращались самым беспощадным образом (например, невероятно высоким оказался процент погибших в печально известном «сталинградском плену»).

Очень похоже, что каким-то образом весьма мрачный опыт СССР в отношении пленных преломился и продолжился по ходу СВО…

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