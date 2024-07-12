Балаж Орбан – в отличие от Байдена, Трамп хочет закончить конфликт на Украине

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За время пребывания у власти бывший президент США Дональд Трамп добился значительных дипломатических успехов, и, в случае возвращения в Белый дом, сможет положить конец конфликту на Украине, заявил в эфире CBS News политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан. При этом Орбан уточнил, что администрация президента Джо Байдена, напротив, стремится лишь к разжиганию конфликта.

В марте, когда премьер-министр посетил Дональда Трампа в Мар-а-Лаго с первым визитом, о котором нам известно, он дал интервью, в котором передал слова Трампа, что, в случае его избрания президентом, Соединённые Штаты не выделят Украине ни копейки, и это положит конец конфликту.

Вы по-прежнему так считаете? И если это так, не означает ли это прекращения конфликта на условиях России? При том, что РФ начала этот конфликт. Это выглядит как поражение Украины.

БАЛАЖ ОРБАН, политический советник премьер-министра Венгрии: Дональд Трамп был президентом четыре года, у нас есть этот опыт. Тогда в мире было спокойнее и стабильнее. Он добился значительных дипломатических успехов на Ближнем Востоке; на Украине не было конфликта. Так что нам известно, что он на многое способен, что он способен остановить войну. Он знает, как достичь своих целей и достичь целей Америки.



Однако нынешняя стратегия администрации президента США, которая заключается в продолжении и разжигании конфликта, на наш взгляд, ни к чему не приведёт.

Дата выхода в эфир 12 июля 2024 года.