 

Балаж Орбан – в отличие от Байдена, Трамп хочет закончить конфликт на Украине

12.07.2024, 18:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

За время пребывания у власти бывший президент США Дональд Трамп добился значительных дипломатических успехов, и, в случае возвращения в Белый дом, сможет положить конец конфликту на Украине, заявил в эфире CBS News политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан. При этом Орбан уточнил, что администрация президента Джо Байдена, напротив, стремится лишь к разжиганию конфликта.

В марте, когда премьер-министр посетил Дональда Трампа в Мар-а-Лаго с первым визитом, о котором нам известно, он дал интервью, в котором передал слова Трампа, что, в случае его избрания президентом, Соединённые Штаты не выделят Украине ни копейки, и это положит конец конфликту. 

Вы по-прежнему так считаете? И если это так, не означает ли это прекращения конфликта на условиях России? При том, что РФ начала этот конфликт. Это выглядит как поражение Украины.

БАЛАЖ ОРБАН, политический советник премьер-министра Венгрии: Дональд Трамп был президентом четыре года, у нас есть этот опыт. Тогда в мире было спокойнее и стабильнее. Он добился значительных дипломатических успехов на Ближнем Востоке; на Украине не было конфликта. Так что нам известно, что он на многое способен, что он способен остановить войну. Он знает, как достичь своих целей и достичь целей Америки.
 
Однако нынешняя стратегия администрации президента США, которая заключается в продолжении и разжигании конфликта, на наш взгляд, ни к чему не приведёт.

Дата выхода в эфир 12 июля 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Тулси Габбард – демократов волнует не здоровье Байдена и благополучие народа, а победа над Трампом

13.07 / Евро 2024: Бывший тренер сборной Франции возглавил «Аль-Иттихад»

13.07 / Эфиопия видит в России и БРИКС потенциал для преобразования миропорядка

13.07 / Евро 2024 – Ди Мария: «Я теневой работник – никогда не любил камеры»

13.07 / В «борьбе за демократию» на Украине Зеленский — явно лишний элемент

13.07 / Евро 2024: «Манчестер Юнайтед» хочет арендовать полузащитника «ПСЖ»

13.07 / Евро 2024: Фелиша может подписать английский топ-клуб

13.07 / Экс-сотрудник Пентагона – Трамп с Путиным могут договориться по Украине, и это проблема

13.07 / Евро 2024: «Зенит» договорился с Иличем – раскрыты детали контракта

13.07 / Евро 2024: ​Рио Фердинанд: «Мальдини – лучший»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика