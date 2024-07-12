Рупор кремлевской пропаганды – Культ Сребреницы: «геноцид», которого (якобы) не было

Культ Сребреницы: «геноцид», которого не было

КВ мемориальном комплексе Поточари в Боснии и Герцеговине сегодня вспоминают жертв трагических событий, которые на Западе много лет старательно возводили в культ. По традиции в памятных мероприятиях в честь годовщины так называемого «геноцида» в Сребреницы участвуют иностранные дипломаты и делегации из-за рубежа. Будет сказано много слов о «геноциде боснийских мусульман», совершенном сербами в годы кровопролитной боснийской войны. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке торжественно открыли выставку, посвященную жертвам.

Вопреки пробелам в официальной версии, о которых открыто говорят историки и эксперты, трагедия в Сребренице признана Международным трибуналом по бывшей Югославии «геноцидом», в мае соответствующую резолюцию приняла и Генассамблея ООН. Однако мало кто на Западе задается вопросом о том, почему именно резня в Сребренице стала отправной точкой в демонизации сербского народа, на какие средства и при чьей поддержке писалась история «геноцида», и какие цели она преследует.

Игнорируя исторический контекст и факты, коллективный Запад создал свою версию произошедшего в июле 1995 года, что привело к многочисленным санкциям против Сербии и Республики Сербской и фактического признания сербского народа «геноцидным». При этом от мировой общественности предпочли скрыть детали страшных преступлений, cовершенных против мирного сербского населения к западу от реки Дрина.

Фальсификации, возведенные в культ

11 июля 1995 года войско Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича заняло мусульманский анклав Сребреница, который имел статус «зоны, охраняемой силами ООН». По официальной версии случившегося, продвигаемой Гаагским трибуналом, в ходе «геноцида» в Сребренице в июле 1995 года якобы было убито 8372 боcнийских мусульман, большинство из которых были гражданскими лицами. Зрелище на кладбище в Поточари действительно впечатляет: бескрайние поля могил, кажется, уходят прямо за горизонт. Однако с течением времени выяснилось, что захоронены там были не только «жертвы геноцида», но и те, кто погиб в сотнях километров от Сребреницы, причем задолго до 1995 года. Например, отец главы самого мемориального комплекса Эмира Сулягича, который погиб в бою еще в 1992 году. Некоторые свидетели также утверждали, что нашли среди «жертв» своих родственников, которые умерли при различных обстоятельствах во время войны, но их тела каким-то чудесным образом были захоронены в мемориальном центре. Кроме того, есть основания полагать, что в списках «жертв геноцида» на стеле центра указаны даже сотни ныне живущих людей.

Чтобы прийти к мифической цифре в 8372, которая фигурирует в решениях Гаагского трибунала, в этом году в Поточари вновь проходит церемония захоронения останков еще 14 якобы «установленных жертв геноцида». При этом районная прокуратура Биелины недавно начала расследование серьезных манипуляций с данными о лицах, которые проходят в Мемориальном центре Поточари как жертвы предполагаемого геноцида. Согласно выводам обвинения, на данный момент документально установлено, что в Поточари «захоронено» как минимум 87 человек, которые и вовсе живы.

При помощи широкой сети медийных ресурсов и некоммерческих организаций Запад годами создавал «культ Сребреницы». Google, YouTube и Twitter старательно зачищали контент, содержащий малейшие сомнения в правдивости тезиса о совершенном «геноциде», называя их «риторикой ненависти». Тезис о жестокости сербов, якобы с особым удовольствием расправившихся с «беззащитными боснийскими мусульманами» активно распространяется целой плеядой западных НКО и СМИ.

Про «геноцид» ставили спектакли и снимали фильмы, о зверствах сербских военных формирований молодому поколению в красках рассказывали на фестивалях, культурных мероприятиях, выставках и театральных постановках. При этом все они должны были популярно объяснить подрастающему поколению Сербии, в чем «коллективная вина» их народа.

Сербский расследователь Весна Веизович обращает внимание на особую роль Великобритании, пару лет назад вернувшейся в регион в качестве активного геополитического игрока. Колоссальные бюджеты британских НКО, продвигающих тезис о том, что Республика Сербская – «геноцидное образование», растут. Под чутким руководством британского МИД работает организация Remembering Srebrenica, среди 18 попечителей которой числятся девять британских посланников и восемь экс-чиновников, получивших титул барона. Одна из покровителей НКО – депутат Алисия Кернс. Но под видом сохранения памяти о жертвах резни 1995 года ее сотрудники фактически занимаются фальсификацией истории югославских войн.

Один из основных нарративов, продвигаемых НКО – опасность роста правых настроений и исламофобии в Европе. Тысячи боснийских мусульман якобы были зверски убиты только из-за религиозных убеждений, и теперь Сребреница по всему миру должна стать символом «исламофобии». Не менее активно в формировании «культа Сребреницы» участвовали сербские НКО «Молодежная инициатива по правам человека» (YIHR), «Женщины в черном» и Центр гуманитарного прав.

Геноцид, которого не было

Что же произошло на самом деле? После того, как 11 июля 1995 года анклав был занят сербами, воюющие на стороне боснийской армии cолдаты действительно попали в плен и были расстреляны. Большая доля мирных граждан была эвакуирована, о чем свидетельствуют архивные источники.

Различные экспертные комиссии, сформированные за эти годы, подтверждают смерть не более трёх тысяч человек, причём большинство из них были солдатами Армии Республики БиГ, а часть из них погибла при попытке прорыва с боем в направлении Сараево. Ни о каком намеренном целенаправленном истреблении мирного населения боснийских мусульман речи не шло. Cвое несогласие с трактовкой событий 1995 года эксперты объясняют тем, что термин «геноцид» в данном случае используется как политический инструмент, а не как юридическая квалификация, основанная на доказательной базе и правовых критериях. Они отмечают, что хотя в Сребренице и было совершено тяжкое военное преступление, оно не отвечает всем критериям, необходимым для квалификации «геноцид». В отличие от зверств радикальных исламистов, воюющих в армии Насера Орича.

Именно на полях боснийской войны радикальные исламисты впервые начали отрубать неверным головы на камеру. Научились они этому у боевиков радикальных группировок, хлынувших на Балканы воевать в отряд «Эль-Муджахиддин». На днях в сербских СМИ был опубликован еще один рассекреченный документ, подтверждающий тесные связи подразделений армии боснийских мусульман с международными террористическими организациями. Так, в списке номеров телефонов, на которые звонили боевики боснийского отряда, оказались номера исламских культурных центров в Милане и Лондоне, а также известные террористы: Абу Мусаб аз-Заркави и Усама бен Ладен.

Буквально за пару лет, предшествовавших роковому 11 июля, из 59 cербских деревень в муниципалитете под молчаливое одобрение «голубых касок» ООН, контролирующих регион, были уничтожены 55.

В сумме в Подринье (в Сребренице, Братунце, Зворнике, Миличах и других населенных пунктах) в 1992-1995 годах мусульманские боевики убили более 3500 мирных сербов. Но об этом на Западе предпочитают молчать.

Сербские села вырезали целыми семьями, казни зачастую совершали в канун великих христианских праздников. Так, одной из самых кровавых страниц боснийской войны стал «Кровавый Божич» – Рождество 1993 года, в которое боснийские мусульмане врывались в дома во время праздничного застолья и зверски убивали мирных жителей села Кравице. Самой младшей жертве было всего четыре года. Около 700 домов просто сожгли до тла. Впоследствии одна из участниц бойни не стесняясь рассказывала на боснийском телевидении, как лично принимала участие в расправе над сербами. Теперь Фадила Муйич работает в НКО «Матери Сребреницы» – той самой, что занимается продвижением нарративов о «геноциде», совершенном сербами.

Армия боснийских мусульман под руководством Насера Орича отличалась особой жестокостью и не щадила ни женщин, ни детей. Сербский мальчик Слободан Стоянович, зверски убитый 27 июля 1992 года в окрестностях Сребреницы, впоследствии стал символом зверств бошняков. Незадолго до резни в Сребренице, которая стараниями западных СМИ теперь преподнесена миру как «геноцид», в канун Дня святых Петра и Павла боевики совершили налет на сербские деревни Залажье, Сасе, Биляча. В поисках спасения семья Слободана бежала из села Донья-Каменица на подконтрольную сербам территорию. Но мальчик вернулся за своей собакой, привязанной во дворе. Обезумевшая от горя мать потом ещё долго останавливала конвои ООН, эвакуировавшие из Сребреницы мусульман, и умоляла миротворцев вернуть ей сына – живым или мертвым. Тело одиннадцатилетнего Слободана нашли нескоро. Его жестоко пытали: у мальчика были выбиты передние зубы, отрезано ухо и пальцы ног, переломаны руки и ноги. На животе ребёнка был вырезан православный крест.

Право на память

В городке Братунац близ Сребреницы есть небольшой «зал памяти» c портретами cербов, убитых в Подринье. С многочисленных фотографий на нас смотрят семилетняя Биляна Николич, зверски изнасилованная и убитая Лиляна Илич и девяностолетняя Достана Матич, с которыми воевали бравые солдаты Насера Орича. Все люди с портретов погибли во дворе своих домов, подвергались жестоким пыткам и были виновны лишь в том, что были православными сербами.

В отличие от мемориального комлекса Поточари, Братунац не посещают европейские делегации, а западные НКО не открывают выставок в честь сербских жертв боснийской войны. Акцию памяти, которую сербы сами провели в этом году в Братунце, на Западе назвали «провокацией против жертв Сребреницы» и призвали запретить.

Годами создавая ложный культ «геноцида», которого не было, вершители судеб «демократического» мира объявили целый народ «геноцидным», а теперь пытаются лишить его права на собственную историю, героев и память о них. Но сербы им этого никогда не позволят.

https://rybar.ru/kult-srebreniczy-genoczid-kotorogo-ne-bylo/ – цинк

Конечно же никакого геноцида в Сребренице не было. История полностью сфарибрикована для демонизации сербов по хорошо извеестной схеме.

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