 

Смартфон Honor Magic Vs3 с процессором Snapdragon 8 Gen 2 поступил в продажу в Китае

12.07.2024, 17:50, Разное
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Китайская компания Honor представила складной смартфон Magic Vs3, который позиционируется как более доступная версия флагмана Magic V3. Устройство имеет толщину 9,8 мм в закрытом состоянии при весе 229 граммов, оснащено шарниром, рассчитанным на 500 тыс. циклов складываний и раскладываний.

Внешний LTPO OLED-экран на 6,43 дюйма получил разрешение 2376х1060 пикселей и частоту до 120 Гц, а внутренний гибкий дисплей имеет диагональ на 7,92 дюйма. За производительность смартфона отвечает флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, дополненный 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256, 512 ГБ или 1 ТБ.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт по проводу и беспроводную на 50 Вт. В смартфоне имеется пять камер: основная на 50 Мп, ультраширокоугольная на 40 Мп, телеобъектив с разрешением 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом, а также две селфи-камеры над каждым экраном по 16 Мп.

В Китае Magic Vs3 поступит в продажу по цене от 7 тыс. юаней (около 84 тыс. руб.). Появится ли устройство в России, не уточняется.


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