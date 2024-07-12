 

Складные смартфоны бьют рекорды продаж

12.07.2024, 17:50, Разное
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По данным отчета “М.Видео-Эльдорадо”, в первом полугодии 2024 года в РФ наблюдается увеличение спроса на складные смартфоны. Самыми популярными моделями стали Honor Magic V2 и Samsung Galaxy Z Flip5, занявшие лидирующие позиции в сегментах Fold и Flip соответственно.

Рынок складных смартфонов расширяется, о чем свидетельствует появление новых игроков, таких как Motorola, Oppo, Tecno и Honor. Количество производителей увеличилось с двух в 2022 году до шести в этом году.

Эксперты из “М.Видео-Эльдорадо” отмечают, что россияне проявляют повышенный интерес к складным и раскладным устройствам из-за усилившейся конкуренции среди производителей. Спрос растет, и ожидается выход новых моделей от различных брендов в течение года.


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