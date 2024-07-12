Мнение: Грабежи поездов в США, Илон Маск против индейцев и борьба с шоплифтерами по-индийски

1. В США вернулась романтика Дикого Запада. Преступники массово грабят товарные поезда, полиция не может найти управу на дерзких налётчиков (ссылка):



США. Налёты на товарные составы растут в арифметической прогрессии. В 2023 зафиксировано 1’183 эпизода ограбления контейнеров с товарами на сумму $694 млн. Тезисно:

— Рекордсменом роста по ограблениям является штат Калифорния. 54% проходящих товарняков подвергаются налёту.

— В целом, наиболее часто грабят поезда на Западном побережье и Калифорнийской долине.

— 20% всех краж грузов связано с электроникой.

— В 2023 году грузоотправители в США сообщили о 1 183 случаях кражи грузов.

— Сумма украденного из контейнеров в каждом эпизоде составляла в среднем $587 000, что дало общий ущерб в $694 млн/год.

— Это на 67% больше, чем в 2022.

— Ожидается, что в этом году этот объем увеличится еще на 35%.

Кстати, на скриншоте к посту игра «Ган» (2005). Лучший вестерн из всех, в которые я играл, и увлёк он меня гораздо сильнее, чем куда как более современный и технически продвинутый Ред Дед Редемпшн II. Злодея Магрудера помню до сих пор, очень колоритный персонаж.

2. Англосаксы ведут себя как англосаксы. Несколько веков назад они вторглись на чужой континент и немедленно начали спаивать местное население «огненной водой». Целые племена или вымирали от пьянства, или деградировали до самого жалкого положения, отдавая попутно англичанам и свою землю, и прочие ценные ресурсы.

Казалось бы, теперь англосаксам травить индейцев не нужно: почти всё и так уже забрали. Но нет! Илон Маск нашёл затерянное племя в какой-то дальней дыре и… провёл несчастным интернет (ссылка). Теперь молодёжь не охотится, не обрабатывает огороды и не рыбачит: она целыми днями сидит в смартфонах, листает мемы и разглядывает непристойные картинки.



Ну кто бы мог подумать, что так получится, а?

3. Отвратительный случай проявления системного расизма в США. Чернокожий покупатель зашёл в магазин в Лос-Анджелесе и начал набирать с полок товар в импровизированную корзину. Возможно, он собирался потом оплатить товар на кассе, но продавцы-индийцы не дали ему этого сделать: один крепко схватил посетителя за верхнюю часть туловища, тогда как второй начал наносить палкой удары по нижней части (видео).



Как верно отмечают в комментариях к видео, впечатления от шоппинга наверняка были безнадёжно испорчены.