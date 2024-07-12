 

Надменная Долина унизила свою фанатку на глазах у изумленной толпы

12.07.2024, 16:46, Новости дня
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Неприятный инцидент произошел на фестивале классической музыки в Челябинске. Лариса Долина в числе других артистов принимала участие в “Курчатов фесте”. Когда к ней подошла поклонница и протянула букет, состоящий из роз и лилий, певица оттолкнула его, категорически отказавшись принимать. Изумленная толпа не сразу поняла, почему известная артистка публично унизила свою фанатку. Неужели за время своей карьеры певица стала на столько надменна? На что Долина, взяв себя в руки, пояснила, что на самом деле страдает от сильной аллергии на лилии и при всем желании не может оставить их себе.

Поклонница разочаровано оставила букет на сцене. А исполнительница, чтобы как-то сгладить некрасивую ситуацию, рассмеялась и предложила передарить цветы своему партнеру по выступлению, пианисту и композитору Олегу Аккуратову. Мужчина подтвердил, что у него нет аллергии на цветы, и он с удовольствием примет этот прекрасный подарок. После чего певица самолично положила цветы на фортепиано, где они и пролежали весь концерт.

К слову, после этого губернатор Челябинской области тоже преподнес артистке большой букет цветов. Она с удовольствием его приняла и душевно поблагодарила чиновника. Видимо, в состав этого букета не входили лилии.


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