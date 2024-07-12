 

Продажи новых ноутбуков в России резко выросли во втором квартале 2024 года

12.07.2024, 16:37, Разное
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По данным отчета компании “Авито”, продажи новых ноутбуков в РФ во втором квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 16%. В лидерах продаж оказались компании Apple, Asus, Lenovo, Acer и HP. Apple MacBook занимают 20% от общего объема продаж в данной категории.

Подержанные ноутбуки можно приобрести по значительно более низким ценам: средняя стоимость подержанного устройства Apple составляет 43 тысячи рублей, в то время как нового — 105 тысяч рублей. Разница в цене более чем в два раза.

В целом цены на ноутбуки за квартал снизились на 5%. Доля продаж устройств Asus составила 16%. Ноутбуки этого бренда также можно приобрести с существенной экономией: подержанные устройства стоят в среднем 21 тысячу рублей, а новые — 73 тысячи рублей. Аналогичная экономия доступна и при покупке подержанного ноутбука Lenovo: 21 тысяча рублей против 80 тысяч рублей за новый. Доля продаж Lenovo во втором квартале 2024 года составила 14%.

Среди популярных брендов наблюдается рост продаж новых устройств китайских производителей: в частности, продажи ноутбуков Thunderobot и Machenike выросли в 2,3 раза, Maibenben — в 2 раза, Xiaomi — на 83%, а Huawei — на 55%. Пользователи в основном предпочитают высокопроизводительные игровые модели этих брендов.


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