Рупор кремлевской пропаганды: США разместят в Германии оружие большой дальности

США разместят в Германии оружие большой дальности

С полей вашингтонского саммита прогремело американо-германское заявление (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/07/10/joint-statement-from-united-states-and-germany-on-long-range-fires-deployment-in-germany/) о появлении "ударного оружия большой дальности" (кого они дурят, речь о ракетах средней дальности) в Германии в 2026 г. То, что, опять же, завуалировано заявлено – на картинках. Ждут их в Майнц-Касселе.

Суть прокомментировали для тематических материалов Коммерсанта (https://www.kommersant.ru/doc/6822085?from=glavnoe_1) и Ведомостей (https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2024/07/10/1049254-ssha-razmestyat-raketi).

Традиционно, авторская версия наших соображений.

Ничего неожиданного не случилось: рано или поздно т.н. "многосферные боевые группы" (Multi-Domain Task Force), одна из которых (2 MDTF) развернута в составе 56 артиллерийского командования как раз в Германии, должны были получить и свою "длинную руку".

В свежем американо-германском заявлении упоминаются вполне конкретные "изделия" армейских ракетных комплексов "Тифон" и "Дарк Игл", появление которых несмотря на отсутствие прямых указаний, напрямую связано с выходом США из #ДРСМД.

Забавно, что никак не упоминается и третий образец ракетного оружия, связанный с этим сюжетом – оперативно-тактический ракетный комплекс PrSM, который интегрирован с достаточно массовыми пусковыми установками типа HIMARS и M270 и достоверно способный поражать цели на дальностях, превышающих 500 км. К слову, и эти пусковые входят в MDTF.

В политическом же измерении мы наблюдаем похороны теперь уже не только ДРСМД, но и российского "моратория". Похоже, американцы и отчасти их союзники убедили себя, что так называемое "двойное решение" НАТО отлично решило все их проблемы в 1980-е годы (и совсем не способствовало прошлому евроракетному кризису и не ставило мир на грань ядерной войны, например, в 1983 г.), и абсолютно игнорируют внутриполитические процессы в СССР и в целом традиционно значительную роль разоруженческой повестки в советской внешней политике.

Есть огромные сомнения, что их попытка разыграть подобную комбинацию сейчас, да еще и в отношении двух очень разных противников (России и Китая) в совершенно другой международной военно-политической (да и экономической, и социальной) обстановке повысит хоть чью-то безопасность.

При этом пока США всячески подчеркивают неядерный характер своих ракет средней дальности, и никаких изменений в этом не просматривается. Теоретически сделать ядерные версии – не самая большая проблема, но на сегодняшний день американский ядерный оружейный комплекс с трудом справляется и с текущими задачами, и добавлять новые боезаряды к текущим проектам будет весьма сложно с точки зрения ограниченных ресурсов – людских, финансовых, промышленных, да и самих делящихся материалов и плутониевых питов.

Связано ли сегодняшнее заявление с эволюцией российских подходов (https://t.me/vatfor/9406) – вопрос дискуссионный, но, возможно, это послужило дополнительным аргументом для получения согласия Германии на такое развертывание.

https://t.me/nuclear_stormbringer/6658 – цинк

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Отечественные дела.

Общественность интересуется, что мы имеем сказать по поводу перспектив производства и развертывания (http://kremlin.ru/events/president/news/74437) отечественных ракет средней дальности.

1. Очень хотелось бы узнать, как дела с разработкой и испытанием соответствующих изделий, которые, как известно (https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12215894@egNews), должны были быть завершены еще в 2019-2020 годах. При этом совсем не исключаем, что все уже готово, более того, не исключаем и боевое применение. Времена такие.

2. Что именно мы увидим, если увидим — вопрос. Пожалуй, наверняка будет полноценный "приземленный" Калибр, а вот что за гиперзвуковой комплекс средней дальности — все еще не до конца понятно. Очевидный вариант — сухопутная версия "Циркона", или условная 9М723УТТХ, или что-то среднее. Хотя, опять же, времена такие, что могут и Рубеж-Б3 выкатить. А могут и что-то совместное с нашими новыми друзьями из Неправильного Квадрата Зла.

3. Когда это произойдет — черт его знает, но, скорее всего, все же произойдет. Где — тоже большой вопрос, тут может и новый Ленинградский военный округ "сыграть", а может и, напротив, очень Дальний Восток в передовиках оказаться, тем более, оттуда можно при желании и умении до США дотягиваться.

4. В любом случае гоночка вооруженьиц постепенно приобретает характер классической гонки вооружений, да еще и с ярко выраженным многосторонним характером. И дилемма безопасности работает безупречно, так что ракет наземного базирования мы в ближайшее время увидим много, в том числе и в этих наших Европах, и баллистических (https://www.iiss.org/online-analysis/military-balance/2024/07/analysis-nato-goes-back-to-ballistics/), и крылатых (https://t.me/bmpd_cast/19949). Да и в Азии в долгу не останутся, худшая Корея (https://t.me/fotozak/5368) не даст соврать. Как мы любим повторять (https://t.me/vatfor/8105), никто не обещал, что многополярный мир будет более безопасным.

5. Рано или поздно, если доживем, и с этими новыми-старыми игрушками займутся контролем и сокращением, альтернативы намного хуже. И дороже.

P.S. Не сомневайтесь, у нас все это добро будет в двойном исполнении, как говорится, у русских все, что больше ПТУР, по умолчанию получает специальную боевую часть. Такие традиции.

https://t.me/vatfor/9406 – цинк

Как писал еще до СВО, гонка ракетно-ядерных вооружений неизбежна. Нараждающийся многополярный мир будет весьма опасным местом.

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