Евро 2024: Иньеста рассказал, когда завершит карьеру

В свои 40 лет полузащитник Андрес Иньеста продолжает играть в футбол. С августа прошлого года испанский футболист выступает за «Эмирейтс» в ОАЭ. По словам Иньесты, он будет играть до тех пор, пока не почувствует, что пора завязывать.

«Я хочу продолжать играть до тех пор, пока не почувствую, что настал момент остановиться», – цитирует Иньесту портал Goal.

В футбольном мире Андрес Иньеста известен главным образом по выступлениям за «Барселону». Родной клуб Иньеста покинул в 2018 году, кода перебрался в «Виссел Кобе» из Японии. За последнее время Андрес не раз говорил о желании вернуться в «Барселону» в какой-либо роли в будущем.