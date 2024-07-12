Движение по лестнице благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему

Кардиолог Андрей Кондрахин подчеркнул, что физическая активность, укрепляющая мускулатуру, способствует снижению выработки адреналина, гормона, выделяемого в стрессовых ситуациях и негативно влияющего на работу сердца.

«Адреналин расходуется во время ходьбы или бега», – пояснил специалист.

Кондрахин отметил, что движение обеспечивает необходимую нагрузку на сердечно-сосудистую систему, стимулирует кровообращение в области сердца и мозга. По словам кардиолога, «в целом организм получает только плюсы».

«Интенсивная 30-минутная ходьба – это минимальная нагрузка, которая позволяет тренировать сердце и поддерживать его в хорошем состоянии даже у пожилых людей», – сказал Андрей Кондрахин.

Медик назвал ходьбу по лестнице одним из самых полезных видов рутинных тренировок. По его мнению, она требует «полной загрузки», так как человеку приходится переносить вес своего тела. Врач утверждает, что подобная тренировка помогает снизить негативное воздействие стресса на работу сердца.

При конфликтах и напряженных ситуациях злость и другие негативные эмоции ощущаются сильнее из-за выброса адреналина в кровь. Ходьба по лестнице или интенсивное движение расходуют его запасы за счет сгорания в мышцах. В результате напряжение и волнение ослабевают, а состояние сердца нормализуется.