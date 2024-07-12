Евро 2024 – Орещук: «Нас ждёт дохлый финал Евро»

Известный футбольный функционер Роман Орещук поделился своими мыслями о предстоящем финале чемпионата Европы. В битве за трофей сойдутся национальные сборные Испании и Англии.

«Сердцем я за Испанию. Но разум говорит, что золото уплывет в Англию. Более того, уверен, нас ждёт «дохлый» финал!» – цитирует Орещука «Спорт-Экспресс».

Орещук ожидает скучного финала. По мнению экс спортивного директора «Динамо», Англия будет играть от обороны и искать свой шанс в контратаке.

Финальный матч Евро-2024 пройдёт в воскресенье, 14 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.