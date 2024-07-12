 

YouTube готовится к блокировке в сентябре

12.07.2024, 14:15, Разное
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Источники, близкие к администрации президента России, сообщили, что с сентября текущего года YouTube будет окончательно заблокирован в стране. Информация подтверждена представителями компании, занимающейся сбором данных для силовых структур.

Поэтапное ухудшение работы YouTube начнется уже в июле-августе: в отдельных регионах будут наблюдаться перебои со скоростью загрузки, работоспособностью сайта и приложения. В сентябре начнется полная блокировка сервиса.

Представитель “Ростелекома” также рассказал о потенциальном замедлении работы YouTube. Компанией были выявлены проблемы в работе оборудования, используемого для ускорения загрузки контента.

Системы CDN, применяемые для предзагрузки контента, позволяющие поддерживать высокую скорость работы сервисов, эксплуатируются всеми видеохостингами, включая российские. При отсутствии оборудования CDN вблизи пользователя трафик перенаправляется на зарубежные серверы, что приводит к снижению скорости загрузки.

“Ростелеком” выявил проблемы в эксплуатации и расширении имеющегося оборудования, а также серьезную перегрузку мощностей. Полный текст о блокировке YouTube будет опубликован на сайте “Газеты.Ru” 12 июля.


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