 

Под Рязанью найдены руины легендарного Камелота

12.07.2024, 13:33, Разное
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В ходе подготовки к строительству коттеджного посёлка в Рязанской области археологи обнаружили развалины средневековой крепости.

Проведя все необходимые исследования, специалисты пришли к сенсационному выводу: руины – часть Камелота, легендарного замка короля Артура.

– Мы нашли не только несколько башен, зданий и мостов, но и чудом сохранившиеся рукописи. Именно эти источники позволили нам доказать, что почитаемым англосаксами королём Артуром был наш великий Илья Муромец, – пишет в журнале «Вестник историка» руководитель раскопок Алексей Попович.

Обнаруженные документы позволили историкам установить доселе неизвестные факты из биографии русского богатыря – оказалось, что в конце VIII века к Илье Муромцу прибыла делегация англосаксов и попросила защитить их от набегов викингов. Взамен жители Британских островов согласились признать его власть.

На тот момент Илья Муромец уже ушёл в отставку и был свободен. Он согласился помочь островитянам и вместе со своей дружиной отправился в Британию. Именно древнерусские воины стали первыми легендарными рыцарями Круглого стола. На новой родине русский богатырь получил позывной король Артур, под которым вошёл в историю Западной Европы.

В ближайшее время историки планируют оцифровать обнаруженные под Рязанью «Летопись замка Камелот» и дневники Илью Муромца, а на месте самой крепости будет открыт музей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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