Рупор кремлевской пропаганды: Российский флаг в Урожайном

Российские войска после ожесточенных боев подняли российский флаг в центре Урожайного.

Село было занято противников в ходе летнего наступления 2023 года, когда противник пытался прорваться на Времьевском выступе, но в итоге Урожайное стало финальной точкой продвижения на Юг – прорваться от него к Завитне Бажання противник уже не смог.

Не так давно под контроль ВС РФ перешло соседнее Старомайорское. Теперь вот и Урожайное возвращается назад.

Ждем зачистки северной части Урожайного и продвижения к Макаровке.

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