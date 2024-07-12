Рупор кремлевской пропаганды: Российский флаг в Урожайном
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Российские войска после ожесточенных боев подняли российский флаг в центре Урожайного.
Село было занято противников в ходе летнего наступления 2023 года, когда противник пытался прорваться на Времьевском выступе, но в итоге Урожайное стало финальной точкой продвижения на Юг – прорваться от него к Завитне Бажання противник уже не смог.
Не так давно под контроль ВС РФ перешло соседнее Старомайорское. Теперь вот и Урожайное возвращается назад.
Ждем зачистки северной части Урожайного и продвижения к Макаровке.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет