 

ARM представила аналог DLSS для смартфонов ASR

12.07.2024, 13:05, Разное
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Компания Arm анонсировала новую технологию суперсемплинга Arm Accuracy Super Resolution (ASR) для мобильных устройств, в частности смартфонов.

ASR похожа на технологии Nvidia DLSS и AMD FSR. Разработка ARM основана на открытом коде AMD FSR 2, что облегчает ее интеграцию для разработчиков игр, знакомых с FSR 2.

Технология позволяет снизить нагрузку на графический чип, что, по данным ARM, особенно важно для мобильных устройств, так как способствует увеличению времени автономной работы. Демонстрация работы ASR состоялась на примере чипа MediaTek Dimensity 9300. Предполагается, что технология будет работать на любой современной платформе на архитектуре ARM.

Ожидается, что разработчики мобильных игр скоро начнут интегрировать ASR в свои проекты.


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