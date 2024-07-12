Евро 2024: «Реал» может обменять Родриго на топ-форварда «Манчестер Сити»

Мадридский «Реал» может расстаться с бразильским форвардом Родриго после подписания француза Килиана Мбаппе. По сообщениям Todofichajes, в услугах нападающего заинтересован «Манчестер Сити».

«Реал», в свою очередь, находится в поиске нового центрального нападающего. В поле зрения «сливочных» попал аргентинец Хулиан Альварес, правами на которого владеют «горожане». Вполне возможно, что клубы устроят обмен игрокам в текущее трансферное окно.

Трансферная стоимость Родриго оценивается в 110 миллионов евро, а ценник Альвареса составляет 90 миллионов.

«Реал» и «Арсенал» могут сделать громкий трансфер