 

Бросившая мужа-изменщика Нюша вмешалась в скандал Алсу и Абрамова

12.07.2024, 12:05, Разное
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Больше месяца общественность активно обсуждает развод певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова. Пара не стала публично раскрывать причину разлада в их семье, однако певица намекнула, что дело в неверности ее мужа, с которым она прожила в браке 18 лет.

В качестве возможной любовницы бизнесмена называют модель Анастасию Решетову. Ранее Алсу обвинила ее во вранье, когда та заявила, что ее не интересуют женатые мужчины. Вскоре певица подала не только заявление о расторжении брака, но и иск о разделе совместно нажитого имущества, хотя в интернете то и дело всплывает информация о стремлении бизнесмена передать супруге активны на пару миллиардов рублей, желая избежать громкого скандала.

Вероятно, певица Нюша, которая не так давно тоже подала на развод с мужем, понимает коллегу по цеху. Ранее исполнительница хита “Чудо” рассказала об измене супруга. А в беседе с журналистами, которая случилась накануне, Шурочкина невольно вмешалась в скандал Алсу и Абрамова. Представители СМИ поинтересовались, чью сторону занимает Нюша, но та заявила, что в данном случае “нет сторон”.

По словам 33-летней артистки, она выступает за поиск общего языка. Мол, необходимо и Алсу, и Яну решать возникшие вопросы логически.


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