 

Google прекращает обновления сервисов для устройств на Android Lollipop

12.07.2024, 11:55, Разное
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Компания Google заявила о прекращении поддержки версий Android 5.0 (Lollipop) и ниже. Это связано с малой долей этих версий на рынке — менее 1% от всех активных устройств.

Такое решение Google направлено на оптимизацию своих усилий по поддержке актуальных и наиболее распространенных версий Android. Устройства на Lollipop будут продолжать функционировать, но больше не будут получать новые функции и критические обновления безопасности. Подобная практика ранее применялась к устройствам на Android 4.4 KitKat.

Специалисты отмечают потенциальную уязвимость устройств на Android 5.0 для злонамеренных атак. Из общего числа около 3,9 миллиарда пользователей Android по всему миру это затронет несколько миллионов человек.

Обновления сервисов Google Play теперь будут доступны только для устройств на базе Android 6.0 (API 23) и выше.


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