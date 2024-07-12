Учёные обнаружили первую в истории «спираченную» игру

Британские учёные, принимавшие участие в очередных раскопках в городе Мемфис в Египте, случайно нашли необычную доску для игры в сенет.

На ней частично отсутствовала разметка, а на обратной стороне нацарапано на египетском: «Сделано гончаром Яхмосом, сыном Хори».

Экспертиза установила, что доску изготовили в период царствования Тутанхамона, причём экземпляр прямо скопировали с царского. Судя по всему, разметка в шестнадцатом квадрате, которой недосчиталась доска гончара, считалась напрямую связанной с благоволением богини Исиды, и Яхмос побоялся копировать её с оригинала.

Таким образом, Яхмос, сын Хори стал первым в истории игровым «пиратом» и египетским предвестником торрентов и репаков. Скопированная доска для сенета вскоре отправится в египетскую коллекцию Британского музея в Лондоне.

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