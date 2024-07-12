Мнение: Физика, которой у меня не было

В школе я не любил физику. Я всерьёз увлекался математикой, и вполне мог бы овладеть смежной физикой, но не считал нужным напрягаться: вместо решения задач я смотрел в окно, считал минуты до звонка и рисовал в тетради всякую ерунду. Учитель физики, недовольный моим хроническим разгильдяйством, как-то сказал мне на перемене, что хорошо знает мой типаж, и что меня ждёт трагическая судьба — я завалю экзамены в вуз и стану неудачником без диплома.

Наверное, мне следовало бы сейчас возмутиться таким отступлением педагога от правил профессии, однако, оглядываясь назад, я сознаю, что действительно выпил много крови у учителей. В любом случае, сказанную в сердцах реплику физика я всерьёз не принял: на моё отношение к учёбе она не повлияла никак.

Гораздо опаснее другая распространённая ситуация, в которую лично я, к счастью, не попадал. Представьте: ученику никак не даётся какой-нибудь предмет, та же литература, например. Но вот в голове у школьника что-то щёлкает, подросток два-три месяца усердно шуршит страницами, а потом пишет отличное, взрослое, оригинальное сочинение по «Мёртвым душам». Сдаёт на проверку и получает от учителя двойку: «Писал не сам». Столь явная несправедливость обычно надёжно убивает интерес к предмету: навсегда или как минимум на много лет.

Взрослый человек такое отношение терпеть не стал бы: пошёл бы к директору школы, устроил бы профнепригодному учителю заслуженные неприятности. Школьники, однако, обычно безропотно пожимают плечами, не рассказывая об инциденте никому.

Так вот, возвращаясь к физике. Вот видео, на котором блогер собирает миниатюрный двигатель V8 от Шевроле. Вставляет свечи, заливает масло, подключает подачу топлива, запускает. Двигатель работает и шумит очень узнаваемо, как настоящий автомобиль:

Полагаю, сборка модели двигателя — это то, с чего вообще надо преподавание физики начинать, причём не в формате показа видеороликов или демонстрации работающего двигателя на учительском столе, а в формате личного участия: раздать каждому школьнику россыпь деталей, чтобы тот двигатель собрал и запустил.

Для первого урока, конечно, лучше подойдёт не V8, а простейший паровой двигатель. Даже на его примере станет ясно, что означают базовые физические понятия, типа температуры и давления, и зачем, вообще, эта физика кому-то нужна.

Кто-нибудь непременно напишет: нет, это сложно, школьники не справятся со сборкой модели двигателя. Но, коллеги, в этом-то и суть моей идеи. Сейчас школьникам скармливают сложнейшие формулы, игнорируя тот факт, что питомцы совершенно не усваивают предмет. Обучение должно быть последовательным: глупо рассказывать про релятивистскую динамику аудитории, в которой 98% школьников даже элементарный двигатель не могут собрать.