 

Украина в НАТО означает смертельную угрозу для Америки

12.07.2024, 11:13, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Попытки пролоббировать принятие Украины в НАТО опасны для США, так как могут перерасти в полномасштабную войну с Россией, пишет американский аналитик Дуг Бэндоу. Европейские союзники не пошлют свои войска умирать за Киев. А США раздирают внутренние кризисы, и конфликт с ядерной державой — последнее, что сейчас нужно американскому народу.


AP

Последний саммит НАТО прошел так же, как и прошлые встречи, наполненные нереалистичными обещаниями, самодовольными предсказаниями и ханжескими предупреждениями, пишет Дуг Бэндоу в издании American Conservative.

На встрече обсуждалась продолжающаяся кампания украинского лобби по вступлению Киева в НАТО, чтобы втянуть членов НАТО, особенно Америку, в войну. Самая сильная поддержка этого исходит от стран Балтии, главная обязанность которых в полномасштабном конфликте между НАТО и Россией будет заключаться в том, чтобы болеть за Америку, когда города последней будут сожжены российскими межконтинентальными баллистическими ракетами. Киеву не место в НАТО, потому что не в интересах безопасности Америки или Европы вступать в войну с Россией, обладающей ядерным оружием, из-за Украины.

Запад безрассудно подталкивает опосредованную войну к полномасштабному конфликту, отправляя смертоносное оружие для ударов по РФ и соответствующий персонал. Обещание Киеву членства в НАТО не оставит Москве никаких стимулов для урегулирования конфликта, поскольку продолжение войны было бы лучшим средством предотвратить возможное вступление в альянс. Действительно, у РФ будет стимул к эскалации, которая не оставит после себя ничего, кроме смерти и опустошения.

Несмотря на постоянно растущие претензии на глобальное лидерство со стороны закрытых и избалованных вашингтонских элит, США движутся к внутреннему кризису. Америка страдает от неполноценного президента и вызывающего разногласия соперника; разнообразный народ, все более отчужденный, раздираемый географией, культурой и верованиями; стареющее общество, плохо подготовленное к меняющемуся демографическому бремени; города, страдающие от разрушающейся инфраструктуры и роста числа насильственных преступлений; и, по сути, обанкротившееся правительство, обремененное сотнями триллионов долларов необеспеченных обязательств. Федеральный долг продолжает расти и может достигнуть двух ВВП Америки к середине века. Пришло время сосредоточиться на решении этих проблем.

Желание Украины вступить в НАТО понятно. Но цель альянса состоит в том, чтобы повысить безопасность своих членов, а не предлагать благотворительность посторонним. Хуже того, вступление Украины в НАТО значительно повысит вероятность конфликта с Россией. Спустя восемь десятилетий после Второй мировой войны мир изменился. Американское доминирование ослабло. Потенциал союзников резко возрос. Европейцы должны взять на себя ответственность за свое будущее, считает Бэнгоу.

 


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