После пресс-конференции Байдена сразу несколько демократов призвали его выйти из президентской гонки

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Несмотря на относительно успешное выступление президента на пресс-конференции после саммита НАТО, как минимум три демократа из конгресса призвали Байдена выйти из гонки за Белый дом, пишет The Washington Post. При этом в сумме число конгрессменов-демократов, публично или в частном порядке призвавших Байдена снять свою кандидатуру, достигло 20 человек.



AP

По меньшей мере три демократа в конгрессе призвали Джо Байдена выйти из президентской гонки сразу после его пресс-конференции, состоявшейся в четверг по окончании саммита НАТО. Как пишет The Washington Post, по состоянию на вечер четверга уже 20 конгрессменов-демократов публично или в частном порядке призвали президента уйти в отставку.

Несмотря на то, что в некоторых моментах глава Белого дома запинался и перепутал вице-президента Харрис с Трампом, а Зеленского представил как «президента Путина», Байден «продемонстрировал хорошее знание внешней политики и вопросов национальной безопасности», пишет издание. «Тем не менее, некоторых демократов в конгрессе его выступление не убедило».

Спустя несколько минут после окончания пресс-конференции конгрессмен Джим Хаймс, главный демократ в комитете палаты представителей по разведке, призвал Байдена «освободить место для нового поколения лидеров», заявив, что всё наследие президента окажется под угрозой, если он не снимет свою кандидатуру.

Одновременно с этим другой представитель партии, Эрик Соренсен, заявил, что он «надеется», что Байден «поставит страну над партией» и выйдет из президентской гонки.

Третий демократ Скотт Питерс, который только во вторник заявил журналистам, что Байден «заслуживает переизбрания», после саммита НАТО также изменил своё мнение, заявив, что президент должен отказаться от участия в выборах, потому что «ставки высоки, а мы идём по проигрышному пути», передаёт WP.