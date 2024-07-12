Евро 2024: Деменко назвал сборную, которая заслуживает выиграть Евро-2024

Экс-игрок московского «Спартака» Максим Деменко высказался о предстоящей встрече сборных Испании и Англии в финале чемпионата Европы – 2024.

«Мы понимаем, что фаворитом является Испания. Эта команда заслуживает выиграть Евро-2024. По качеству игры, конечно, Испания выделяется», – передает Vprognoze.ru слова Деменко.

Напомним, что в полуфинале Евро Испания победила Францию, а Англия переиграла Нидерланды.

Финал турнира Испания – Англия состоится на стадионе в Берлине в воскресенье, 14 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.