 

Прошел месяц – Николай Басков пропал после скандала с Ольгой Бузовой

12.07.2024, 8:43, Разное
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В последний раз Николай Басков появлялся в медиапространстве месяц назад, когда общественность обсуждала его ссору с поющей телеведущей Ольгой Бузовой после “Премии МУЗ-ТВ 2024”. Напомним, тогда артист пошутил о внешнем виде поп-дивы. Мол, занятно наблюдать за впервые полностью одетой Ольгой. Той шутка не понравилась, поэтому она отчитала певца, посоветовав ему молчать, даже если у него в руках микрофон. Николай же не стал следовать совету, а, напротив, заявил, что может голосить и без микрофона, в отличие от тех, кто в него кричит, как коза. Таким образом артист намекнул на отсутствие выдающихся вокальных у телезвезды.

После этого Николай Басков пропал из соцсетей, где он активно делился разным контентом с поклонниками. Например, публиковал свои фотографии и видео, рассказывал последние новости о своей творческой, медийной жизни. Что же произошло с артистом? Неужели интернет-перепалка с Ольгой Бузовой сказалась на его душевном состоянии? А может, артист решил просто отдохнуть после насыщенного графика.

Николай Басков. Фото: Telegram / @baskovnikolay

Поклонники, оставшиеся в неведении, до сих пор оставляют комментарии под старыми публикациями Николая Баскова. В них они выражают любовь и поддержку. “Пусть в вашей жизни будет больше радости и позитива”, “Коля, не грусти! Иди выпей с какими-нибудь добрыми людьми, и все как рукой снимет”, “Никто вас не отвергал”, – пишут люди в Сети.


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