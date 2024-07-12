Увлечение фруктами может навредить здоровью

Гастроэнтеролог Евгения Мельникова предостерегла об опасности чрезмерного употребления фруктов, которые содержат большое количество сахаров, в частности фруктозы. При усвоении фруктозы организм вырабатывает инсулин, что стимулирует образование жира и может привести к таким проблемам, как ожирение печени, инсулинорезистентность и лишний вес.

Другие последствия злоупотребления фруктами и фруктозой включают нарушение функции почек, атеросклероз и ускоренное внешнее старение. Евгения Мельникова советует контролировать потребление фруктов, особенно людям с малоподвижным образом жизни и при сидячей работе. Кроме того, не рекомендуется употреблять сладкие фрукты натощак или вечером.