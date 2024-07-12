 

Онколог: Рак желчного пузыря чаще возникает у женщин

12.07.2024, 9:24, Разное
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Опытный онколог Антон Елкин пишет о повышенном риске развития рака желчного пузыря для женщин, особенно старше 50 лет. Несмотря на то, что причина гендерной предрасположенности к этому виду рака остается неизвестной (предположительно, это гормональные особенности), женщины диагностируются в разы чаще мужчин.

По словам специалиста, риск увеличивается при образовании камней в желчном пузыре, особенно крупного размера, способных повредить его стенки и вызвать воспаление, приводящее к мутациям клеток. “При размере камня более трех сантиметров вероятность развития онкологии возрастает в десять раз”, – отмечает Елкин.

Для профилактики заболевания необходимо предотвращать застой желчи и болезни поджелудочной железы, а также следить за питанием, сведя к минимуму жирные, жареные и высококалорийные продукты с достаточным содержанием клетчатки.


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