 

Госдеп США не будет публиковать индекс демократии в 2024 году, чтобы «не подыгрывать противникам Украины»

12.07.2024, 9:33, Разное
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Государственный департамент США объявил, что в 2024 году не будет публиковать традиционный ежегодный индекс демократии, поскольку это сыграло бы на руку противникам Украины и выставило бы её «не в том свете, который отвечал бы текущей необходимости».

Индекс демократии Госдепартамента рассчитывается и публикуется ежегодно с 1971 года. Страны, которые занимают в нём наилучшие позиции, могут рассчитывать на режим наибольшего торгового благоприятствования, а тем, кто окажется в конце рейтинга, грозят санкции или даже военное вмешательство. Кроме того, согласно закону, принятому в 1979 году, США не могут поставлять оружие государствам с низким рейтингом.

– Это второй случай, когда индекс демократии решено не публиковать. Первый был в 1983 году – тогда Госдепартамент счёл необходимым поддержать нового лидера Гватемалы. Исторически сложилось так, что в Гватемале принято приходить к власти путём госпереворота, выборы там не проводятся, и поэтому гватемальский индекс демократии всегда был невысок, – пояснила газета New York Times.

Журналисты издания считают, что от этого инструмента давно пора отказаться. Индекс рассчитывают по открытому алгоритму и каждый может перепроверить итоговую цифру, из-за чего у Госдепартамента нет возможности производить «корректировку по дополнительным факторам». В результате страны, признанные частью свободного мира, периодически оказываются в неловком положении, уступая в рейтинге одиозным антиамериканским диктатурам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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