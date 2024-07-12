Евро 2024: В Англии приняли решение по Саутгейту

Стали известны планы футбольной ассоциации Англии по главному тренеру национальной команды Гарету Саутгейту. Как сообщает The Times, FA хочет оставить специалиста у руля сборной, независимо от итога чемпионата Европы – 2024.

Под руководством Саутгейта сборная Англии вышла в финал Евро, где встретится с командой Испании. Матч состоится на стадионе в Берлине 14 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

53-летний специалист занимает пост главного тренера сборной Англии с 2016 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца 2024-го.

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