“Страшная, уродина” – изменившая Ида Галич вышла из себя из-за критики ее внешности

Недавно Ида Галич поделилась с публикой кадрами с новой фотосессии. На снимках 34-летняя брюнетка предстала в непривычном образе – с длинными, густыми и вьющимися светлыми волосами (надела парик), в топе бежевого цвета, украшенной блестками и той же текстуры длинной юбке. Многие интернет-пользователи сравнили телезвезду с колумбийской певицей Шакирой.

Но нашлось немало тех, кто прошелся по внешности Иды Галич. “Страшная”, “Уродина”, “Кривая”, “Косая”, – написали хейтеры. Поток негативных комментариев шокировал знаменитость. Более того, едкая критика настолько вывела из себя блогершу, что она разразилась гневной тирадой в адрес недоброжелателей.

Ида Галич призналась, что не считает себя красоткой, но и не может назвать себя страшной. Она напомнила комментаторам, что не выбирала внешность, а родилась такой, и менять в себе она ничего не хочет.

“Ну что вы, как злые собаки! А потом эти же горе-комментаторы пишут: а что это все девушки друг на друга так похожи?! Все, мол, как одна! Ну а как? Если вы всех, кто хоть чем-то отличается, мочите в инфополе”, – написала телезвезда в своем телеграм-канале.

Ида Галич заявила, что едкие комментарии о ее внешности не имеют на нее влияния благодаря внутреннему стержню и любви к себе. По словам телеведущей, в противном случае она уже давно оказалась бы у пластического хирурга.