Летние колебания давления могут привести к резкому ухудшению самочувствия у гипертоников

По словам врачей Елены Малышевой и Германа Гандельмана, в летний период у людей с гипертонией наблюдаются изменения артериального давления, обусловленные как физиологическими факторами, так и приемом гипотензивных препаратов.

В жару сосуды расширяются, что приводит к естественному снижению давления. При этом обильное потоотделение способствует потере минералов, таких как натрий, усиливая тенденцию к гипотонии. У гипертоников, принимающих гипотензивные лекарства, на фоне высокой температуры может произойти резкое снижение давления, что грозит головокружениями и обмороками.

Елена Малышева подчеркнула необходимость увеличения потребления жидкости до 2-3 литров в день для поддержания нормального уровня артериального давления. Герман Гандельман предупредил о возможных повышениях давления ночью у гипертоников, связанных с нарушением сна из-за жары. Поддержание прохладной температуры в спальне (около 18 градусов) помогает решить эту проблему.

Медики рекомендуют гипертоникам чаще измерять артериальное давление летом (не менее двух раз в день) и не отменять самостоятельно назначенные врачом препараты, так как корректировка медикаментозной терапии должна осуществляться исключительно специалистами.