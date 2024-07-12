Кампания Байдена обзванивает делегатов съезда демократов, проверяя их на верность президенту

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В преддверии съезда демократов, назначенного на середину августа, кампания Байдена начала обзванивать делегатов встречи и проверять их на верность президенту, пишет Politico. По словам трёх делегатов, получивших звонки, помощники Байдена узнают, есть ли у демократов потенциальные разногласия с президентом, испытывают ли они какие-либо опасения и есть ли у них причины, по которым они могут не поддержать Байдена во время съезда.



АР

Опасаясь бунта против выдвижения Джо Байдена, помощники президента обзванивают делегатов съезда демократов в следующем месяце, чтобы проверить их верность президенту. Об этом изданию Politico в отдельных беседах рассказали три делегата, которые получили звонок на этой неделе.

По словам одного из них, после вступительных вопросов, подтверждающих, что делегат всё ещё планирует ехать на съезд в Чикаго, звонящий довольно быстро переходит к сути. «Есть ли у вас потенциальные разногласия с президентом?» — такой вопрос задали первому демократу.

Второй делегат рассказал изданию, что ему вопрос был задан в ещё более прямой форме. «Есть ли какая-нибудь причина, по которой вы не можете или не хотите поддержать президента на съезде?» — цитирует делегат вопрос помощника.

Третий политик сообщил, что полученный им вариант вопроса был более открытым: «Есть ли у вас какие-либо опасения?»

Все трое заявили, что звонящий представлялся сотрудником кампании Байден-Харрис по работе с делегатами. Демократы признают, что были «ошеломлены» этими звонками, передаёт Politico. Один из них, однако, признал, что был не столько встревожен, сколько подавлен состоянием кампании после того, как получил второй звонок от другого помощника, прочитавшего тот же сценарий и опять спросившего о «беспокойстве» по поводу выдвижения Байдена.

Некоторые из них изначально предположили, что это розыгрыш, пока не перепроверили определитель номера и не увидели код штата Делавэр. Закончив разговор, каждый из демократов связался с другими знакомыми делегатами съезда и выяснил, что они тоже получали звонки. Политики называют это попыткой президентской кампании «потенциально воспрепятствовать неверным делегатам или заменить их» в преддверии съезда в середине августа, отмечает издание.