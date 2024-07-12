Евро 2024: Трансфер Микаутадзе в «Монако» неизбежен
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Грузинский форвард «Меца» Жорж Микаутадзе продолжит карьеру в «Монако». Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, сейчас стороны согласовывают последние детали сделки. При этом отмечается, что переход Микаутадзе в «Монако» уже неизбежен.
Романо добавил, что закрытие трансфера ожидается в ближайшее время.
В прошлом сезоне 23-летний Микаутадзе появился на поле в 31 матче с учетом всех турниров, забил 14 мячей и записал в свой актив четыре голевые передачи.
Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость форварда составляет 15 миллионов евро.
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