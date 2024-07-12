 

Александр Домогаров отмечает 61-летие – вспоминаем интересные факты из жизни артиста

12.07.2024, 6:10, Разное
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При этом в личной жизни актера всегда царили страсти. Собрали для вас самые интересные факты о жизни и карьере Александра Домогарова:

1. Отец актера занимал высокие посты в Росконцерте и СоюзАттракционе, но ни сам Александр, ни его брат Андрей никогда не проявляли мажорные наклонности.

2. В школе Домогаров был примерным учеником, но также прошел через “школу дворового воспитания”, где научился за себя постоять.

3. Параллельно с обучением в школе актер посещал музыкальную школу и обладал потрясающими вокальными данными и музыкальным слухом.

4. Родители хотели, чтобы он пошел по стопам старшего брата и поступил в МАДИ, но молодой человек пошел в театральное училище имени Щепкина.

5. Александр “косил” от армии целых пять лет, пока его не устроили в Театр Советской армии.

6. Он в совершенстве знает польский язык и сотрудничал с польским режиссером Ежи Гоффманом.

7. Коллекционирует картины, а портрет актера написала известная художница Нека Демарти.

8. Несмотря на слухи и легенды о его романах, он так и не встретил свою единственную. У него есть сын Александр, который также стал актером.


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