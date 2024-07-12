Мнение «аналитика»: О решающем событии… Цель достигнута, можно СВОрачиваться?

Вот оно — долгожданное…

Конечно, не единственное в целой череде знаковых событий последних месяцев, начиная от неспешного, но уверенного продвижения российских воинов на Запад и заканчивая крепнущей поддержкой РФ со стороны бывшего «третьего мира», а ныне — Глобального Юга. Но едва ли не ключевое.

На «юбилейном» саммите #НАТО в Вашингтоне ценой огромных усилий согласована очередная декларация по «украинскому вопросу». Ещё более мощная и решительная, чем предыдущая. Теперь в итоговом документе употреблены намного более чёткие формулировки по сравнению с прошлым годом. В частности, в том его фрагменте, где говорится о намерении альянса дать Украине членство. Появилось то, что было названо «необратимым путём», или «мостом к членству». Правда, в кулуарах были озвучены сотни оговорок на этом пути.

«Самое главное состоит в том, что сегодня вечером президент [Украины Владимир] Зеленский уедет с саммита таким же разочарованным, как в прошлом году. Хотя в НАТО будут считать, что в этот раз они лучше справились с организацией внешней атрибутики. И значит, чувство разочарования у приехавшего в Вашингтон Зеленского будет хотя бы не столь же глубоким, как в прошлом году», — пишет сочувствующий Киеву корреспондент Би-Би-Си. И отмечает, что #Украина и на этот раз не получила ни чёткого расписания с этапами и сроками, ни даже формального приглашения на вступление. Опять одни разговоры о далёком будущем.

Что ж, у самурая есть только путь…

А теперь вспомним, что главной целью СВО было заявлено не дать Украине вступить в #НАТО. И, судя по результатам двух подряд натовских шабашей саммитов, большинство стран-членов Альянса не желают её видеть за одним круглым столом. Хотя прямо это и не заявляют. Но не мытьём, так катанием Россия, по факту добилась своего.

Мне одному приходит в голову сравнение с морковкой перед носом у осла?

И как долго украинцы хотят оставаться такими «ослами»

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