 

Евро 2024: «Ислочь» победила в Сан-Марино

12.07.2024, 2:50, Новости дня
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«Ислочь» открыла для себя евросезон выездным матчем против «Ла-Фиориты». Ключевой момент случился на 34-й минуте, когда футболисты из Сан-Марино грубо ошиблись в обороне, после обрезки голкипера Валерий Сенко вывел на убойный удар Александра Бутко – 0:1. Помимо этой атаки команды за 90 минут суммарно смогли еще лишь раз пробить в створ. Поединок прошел без особой остроты и принес минчанам победу со счетом 1:0. Окончательно все решится через неделю.

Протокол игры  Ла-Фиорита0:1Ислочь Минск  34'Бутко Александр (0:1)Виван ДжанлукаMarco MazzottiStefano ScipioniПецци ЭнрикоДзафферани Томмазо 46' (Antonio Guerri ( 46'  90′) Никола Маззотти 89' (Yasin Arradi ( 89') Daniel CicarelliСемприни Якопо 78' (Alex Toccaceli ( 78') Nicola Greco 89' (Umberto Semeraro ( 89') Joao Felipe  8′ 62' (Luca Portaccio ( 62') Каселла ФранческоЗапасные: Лаго РамироNicholas CapozziСанти ФилиппоЗаволи МаттеоСвирский АлександрВеретило ОлегКовель МаксимГоманов Кирилл  67′Юдчиц ЕвгенийИбрагим Фард 60' (Кучинский Константин ( 60') Булмага Вику 84' (Алий Рамин ( 84') Сенко Валерий 61' (Кобеев Мирас ( 61') Галята ДаниилБутко Александр 61' (Ровдо Глеб ( 61') Шестюк Александр 90' (Сибилев Дмитрий ( 90')Запасные: Ivan KhavalkaДенисенко АртёмYuriy KravchenkoТихомиров ИванРодионов КириллЖуравлёв Владислав 11 июля. Стадион "Олимпийский (Серравалле)" (Серравалле).100 $ПолучитьРеклама, melbet.ru400 $Получить

 


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