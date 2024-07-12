Евро 2024: «Ислочь» победила в Сан-Марино

«Ислочь» открыла для себя евросезон выездным матчем против «Ла-Фиориты». Ключевой момент случился на 34-й минуте, когда футболисты из Сан-Марино грубо ошиблись в обороне, после обрезки голкипера Валерий Сенко вывел на убойный удар Александра Бутко – 0:1. Помимо этой атаки команды за 90 минут суммарно смогли еще лишь раз пробить в створ. Поединок прошел без особой остроты и принес минчанам победу со счетом 1:0. Окончательно все решится через неделю.

Протокол игры Ла-Фиорита0:1Ислочь Минск 34'Бутко Александр (0:1)Виван Джанлука•Marco Mazzotti•Stefano Scipioni•Пецци Энрико•Дзафферани Томмазо 46' (Antonio Guerri ( 46' 90′) •Никола Маззотти 89' (Yasin Arradi ( 89') •Daniel Cicarelli•Семприни Якопо 78' (Alex Toccaceli ( 78') •Nicola Greco 89' (Umberto Semeraro ( 89') •Joao Felipe 8′ 62' (Luca Portaccio ( 62') •Каселла ФранческоЗапасные: Лаго Рамиро•Nicholas Capozzi•Санти Филиппо•Заволи МаттеоСвирский Александр•Веретило Олег•Ковель Максим•Гоманов Кирилл 67′•Юдчиц Евгений•Ибрагим Фард 60' (Кучинский Константин ( 60') •Булмага Вику 84' (Алий Рамин ( 84') •Сенко Валерий 61' (Кобеев Мирас ( 61') •Галята Даниил•Бутко Александр 61' (Ровдо Глеб ( 61') •Шестюк Александр 90' (Сибилев Дмитрий ( 90')Запасные: Ivan Khavalka•Денисенко Артём•Yuriy Kravchenko•Тихомиров Иван•Родионов Кирилл•Журавлёв Владислав 11 июля. Стадион "Олимпийский (Серравалле)" (Серравалле).100 $ПолучитьРеклама, melbet.ru400 $Получить