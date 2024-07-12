Рупор кремлевской пропаганды: На принципах заложенных во времена Сталина

Министр просвещения Кравцов сообщил, что "Движение первых" строится на принципах заложенных во времена Сталина.

Молодежное «Движение первых», созданное в РФ по указанию президента Владимира Путина, строится на принципах, заложенных во времена правления Иосифа Сталина, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью «Ведомостям».

«Сегодня „Движение первых“ построено на тех принципах, которые реализовывались в 1930-е годы. Дети могут предлагать свои проекты, и „Движение“ позволяет их реализовывать», — сказал он. По словам Кравцова, идея пионерской организации в 1930-е годы была в том, чтобы «собрать и объединить ребят».

«Представьте себе: беспризорность, страна после революции, сложный период, много различных правонарушений, санкции, которые вводили в отношении СССР. Сначала собирали самых лучших и активных детей, чтобы сделать их проводниками. Далее с ними работали взрослые, и уже эти лидеры объединяли вокруг себя детей», — рассказал он. По словам Кравцова, такой подход предусматривает единую программу воспитания и задача нынешних властей — сделать ее интересной детям. Он признал, что с этим есть определенные сложности.

В общем, когда дорога на Запад завела в тупик и бросились искать в недавнем прошлом опору для самостоятельного развития, то тут, то там утыкаются в товарища Сталина. После десятилетий отрицания. История не лишена иронии.

Разумеется, тут речь не идет о том, что сейчас будет как тогда – другая формация, другой строй, другая эпоха. Но, тем не менее, подобные отсылки весьма симптоматичны.

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