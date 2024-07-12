Евро 2024: Калинин может провести в «Факеле» третий сезон в аренде подряд

Воронежский «Факел» может вновь арендовать защитника «Ростова» Игоря Калинина. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в телеграм-канале. Как сообщает источник, дончане уже приняли решение отдать игрока в аренду в хорошо знакомый ему клуб.

Напомним, что права на Калинина принадлежат «Ростову» с 2021 года. В конце минувшего сезона после двухгодичной аренды он вернулся в стан дончан.

«Факел» проведёт свой третий сезон в элите российского футбола подряд. В сезоне прошлом коллектив занял 11-е место таблицы и избежал стыковых матчей с клубами Мелбет-Первой лиги. Возглавляет клуб Игорь Черевченко.