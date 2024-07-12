Картошка ставит рекорды ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Картошка ставит рекорды

12.07.2024, 12:12, Главное
Теги: , , , ,

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в июне стоимость минимального набора продуктов питания подорожала почти на 228 рублей (5 процентов за месяц) и составила 5915 рублей (в мае – 5638 рублей).

Больше всего выросли цены на картофель (+68,8%), яблоки (+9,2%) и морковь (+8,6). Наиболее заметно капуста (-7,1), яйца и печенье (-3,1%).

В целом, сводный индекс потребительских цен составил по отношению к предыдущему месяцу 100,7%, в том числе на продовольственные товары – 101%, непродовольственные – 99,9%, платные услуги населению – 101,2%.

По отношению к декабрю 2023 года потребительские цены выросли на 4,9 процента.

Отметим, это официальные цены. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной продукции.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 граммов сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в мае, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в июне, рублей

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

15

1,25

590.73 

736,21 

738,41

0,3%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг

4

0,33

310.80 

103,57 

103,6

0,0%

Куры охлажденные и мороженые, кг

14

1,17

208.36 

241,23 

243,09

0,8%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг

1,8

0,15

811.50 

116,87 

121,73

4,2%

Рыба мороженая неразделанная, кг

14

1,17

184.95 

209,09 

215,78

3,2%

Сельдь соленая, кг

0,7

0,06

291.08 

17,25 

16,98

-1,6%

Масло сливочное, кг

1,8

0,15

856.73 

126,75 

128,51

1,4%

Масло подсолнечное, кг

7

0,58

123.60 

70,05 

72,1

2,9%

Маргарин, кг

6

0,5

239.87 

114,14 

119,94

5,1%

Сметана, кг

1,8

0,15

294.20 

43,63 

44,13

1,1%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

110

9,17

67.29 

620,68 

616,83

-0,6%

Творог нежирный, кг

10

0,83

366.98 

307,46 

305,82

-0,5%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг

2,5

0,21

768.08 

159,40 

160,02

0,4%

Яйца куриные, 10 шт,

18

1,5

112.46 

174,02 

168,69

-3,1%

Сахар-песок, кг

20

1,67

70.00 

117,90 

116,67

-1,0%

Печенье, кг

0,7

0,06

239.15 

14,39 

13,95

-3,1%

Карамель, кг

0,7

0,06

337.29 

19,40 

19,68

1,4%

Чай черный байховый, кг

0,5

0,04

1442.14 

58,71 

60,09

2,4%

Соль поваренная пищевая, кг

3,65

0,3

17.82 

5,30 

5,42

2,3%

Перец черный (горошек), в пересчете за кг

0,73

0,06

1919.39 

118,73 

116,76

-1,7%

Мука пшеничная, кг

20

1,67

47.15 

78,33 

78,58

0,3%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг

115

9,58

55.40 

531,01 

530,92

0,0%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

85.89 

531,31 

536,81

1,0%

Рис шлифованный, кг

5

0,42

123.35 

51,44 

51,4

-0,1%

Пшено, кг

6

0,5

51.06 

26,29 

25,53

-2,9%

Горох и фасоль, кг

7,3

0,61

56.49 

34,61 

34,36

-0,7%

Вермишель, кг

6

0,5

99.26 

49,38 

49,63

0,5%

Картофель, кг

150

12,5

45.29 

335,38 

566,13

68,8%

Капуста белокочанная свежая, кг

35

2,92

42.37 

133,03 

123,58

-7,1%

Лук репчатый, кг

20

1,67

44.52 

71,27 

74,2

4,1%

Морковь, кг

35

2,92

66.08 

177,39 

192,73

8,6%

Огурцы свежие, кг

1,8

0,15

135.52 

20,73 

20,33

-1,9%

Яблоки, кг

18,6

1,55

156.85 

222,67 

243,12

9,2%

Стоимость набора, в расчете на месяц

5637,59 

5915,48

4,9%



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Медиарейтинг губернаторов за июнь 2024 года

04.07 / Оффшорные банковские счета: что это и как их использовать

03.07 / Ярославцы сдали в банки более 1,1 млн рублей монетами

03.07 / Займ на карту с просрочками: особенности выбора

03.07 / Можно ли перенести отпуск на другую дату?

02.07 / Мошенники предлагают ярославским пенсионерам пересчитать пенсию

30.06 / Как справиться с потерей работы в 2024 году

28.06 / Ярославцы накопили на счетах 360 млрд рублей

28.06 / Почему иммиграция в Великобританию так популярна?

26.06 / Штрихкодирование документов: простое решение для сложных задач

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика