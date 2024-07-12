Картошка ставит рекорды

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в июне стоимость минимального набора продуктов питания подорожала почти на 228 рублей (5 процентов за месяц) и составила 5915 рублей (в мае – 5638 рублей).

Больше всего выросли цены на картофель (+68,8%), яблоки (+9,2%) и морковь (+8,6). Наиболее заметно капуста (-7,1), яйца и печенье (-3,1%).

В целом, сводный индекс потребительских цен составил по отношению к предыдущему месяцу 100,7%, в том числе на продовольственные товары – 101%, непродовольственные – 99,9%, платные услуги населению – 101,2%.

По отношению к декабрю 2023 года потребительские цены выросли на 4,9 процента.

Отметим, это официальные цены. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной продукции.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 граммов сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…

