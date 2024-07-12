Картошка ставит рекорды
12.07.2024, 12:12, Главное
Теги: Безработица, Бизнес, Война, Общество, Работа
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в июне стоимость минимального набора продуктов питания подорожала почти на 228 рублей (5 процентов за месяц) и составила 5915 рублей (в мае – 5638 рублей).
Больше всего выросли цены на картофель (+68,8%), яблоки (+9,2%) и морковь (+8,6). Наиболее заметно капуста (-7,1), яйца и печенье (-3,1%).
В целом, сводный индекс потребительских цен составил по отношению к предыдущему месяцу 100,7%, в том числе на продовольственные товары – 101%, непродовольственные – 99,9%, платные услуги населению – 101,2%.
По отношению к декабрю 2023 года потребительские цены выросли на 4,9 процента.
Отметим, это официальные цены. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной продукции.
Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 граммов сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в мае, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в июне, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
590.73
|
736,21
|
738,41
|
0,3%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
310.80
|
103,57
|
103,6
|
0,0%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
208.36
|
241,23
|
243,09
|
0,8%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
811.50
|
116,87
|
121,73
|
4,2%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
184.95
|
209,09
|
215,78
|
3,2%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
291.08
|
17,25
|
16,98
|
-1,6%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
856.73
|
126,75
|
128,51
|
1,4%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
123.60
|
70,05
|
72,1
|
2,9%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
239.87
|
114,14
|
119,94
|
5,1%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
294.20
|
43,63
|
44,13
|
1,1%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
67.29
|
620,68
|
616,83
|
-0,6%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
366.98
|
307,46
|
305,82
|
-0,5%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
768.08
|
159,40
|
160,02
|
0,4%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
112.46
|
174,02
|
168,69
|
-3,1%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
70.00
|
117,90
|
116,67
|
-1,0%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
239.15
|
14,39
|
13,95
|
-3,1%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
337.29
|
19,40
|
19,68
|
1,4%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1442.14
|
58,71
|
60,09
|
2,4%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
17.82
|
5,30
|
5,42
|
2,3%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
1919.39
|
118,73
|
116,76
|
-1,7%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
47.15
|
78,33
|
78,58
|
0,3%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
55.40
|
531,01
|
530,92
|
0,0%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
85.89
|
531,31
|
536,81
|
1,0%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
123.35
|
51,44
|
51,4
|
-0,1%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
51.06
|
26,29
|
25,53
|
-2,9%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
56.49
|
34,61
|
34,36
|
-0,7%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
99.26
|
49,38
|
49,63
|
0,5%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
45.29
|
335,38
|
566,13
|
68,8%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
42.37
|
133,03
|
123,58
|
-7,1%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
44.52
|
71,27
|
74,2
|
4,1%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
66.08
|
177,39
|
192,73
|
8,6%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
135.52
|
20,73
|
20,33
|
-1,9%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
156.85
|
222,67
|
243,12
|
9,2%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
5637,59
|
5915,48
|
4,9%
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