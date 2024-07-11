Евро 2024: Саудовский клуб начал переговоры по Каземиро

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает журналист Лоик Танзи, футбольный клуб «Аль-Иттихад» вступил в переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу 32-летнего Каземиро.

В прошедшем сезоне бразильский хавбек появился на поле в 32 матчах во всех турнирах, пять раз поразил ворота соперников и стал автором трех результативных передач.

Трудовой договор Каземиро с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до середины 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.