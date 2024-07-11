Мнение: Почему охранники не идут в нефтяники, элитное жильё в Москве и проблема доверия в обществе

1. Специалист по нефтяной отрасли полагает, что «миллионы охранников» навряд ли захотят идти работать на производство или ехать добывать нефть (ссылка 1, ссылка 2):



Сейчас у нас на объекте 59 видеокамер и есть при этом 8 охранников, которые работают посуточно и получают просто невероятные для Севера деньги – 1800 рэ за суточную смену!!! Есть там два пенсионера, которые работали в силовых структурах. Они просто подрабатывают, да и старые уже. Но большая часть – нестарые мужики. Им ещё работать и работать. Но нет, это не для нас.

Мы предлагали пойти работать у нас водителями, просто возить техническую воду. Пять тысяч смена, 11 часов в сутки. Да как бы не так: никто не пошёл. Видимо за пятерку крутить баранку сложнее, чем сидеть в вагончике и выходить открывать шлагбаум. Но скажи, кто в этом виноват? – непременно скажут, что государство. <…> Потому что большинство просто не могут уйти <…>: лёгкие деньги, хоть и совсем маленькие. Но ничего делать не надо.

Поэтому как по мне, то в охране сидят люди, которые на другую работу не пойдут.

Бросить государство их не сможет, всё равно как-то будет их кормить, выполняя свои социальные функции. А тут никаких затрат, трудятся они за копейки, на еду, на курево хватает, по сути пособие за имитацию работы. Ведь даже они понимают, что их работа по факту абсолютно бесполезная.

Да, можно заставить их работать, насильно сократить и отправить в рабочие. Благо большинство из них специальностью владеют. Или переучить. Только вот я не хочу работать с людьми, которые работают подневольно. Таких предостаточно было: кого заставили родители, кого со скандалом отправила жена. И суть всегда одна – то, что они делают, нельзя назвать иначе, как вредительство и саботаж. Они всегда тянут время, всё время где-то пропадают и только имитируют работу. На них смотрят другие и начинают точно так же вести себя. В результате происходит развал трудовой дисциплины. Если человек не хочет работать сам – то работать добросовестно и ответственно он не будет.

Я вообще не имею ничего ни против охранников, ни против курьеров, против разносчиков еды и так далее. Я вообще не делю профессии на правильные и неправильные, чем грешат многие представители старшего поколения. Почему то они считают, что мужик должен только впахивать как вол на заводе у станка. Или в поле. Иначе он не мужик и занимается всякой ерундой, например не разносит пиццу, не работает парикмахером, не может сидеть в офисе, это несерьёзно. Вот мэн, который точит детали – о да, это самое мужское занятие.

Нет, я считаю, что человек волен выбирать сам, чем ему заниматься и каким трудом. Хочешь задвижки на скважине крути, хочешь пиццу развози. Главное, чтобы человека это устраивало <…>. Более того, человек имеет право не работать вообще. Если его это устраивает. Потому что насильно работающий человек – это не работник, а вредитель. И без таких хватает бардака.

Но надо понимать, что любой человек уникален. И если он хочет и умеет работать на одном месте – то вовсе не факт, что он таким же эффективным работником будет на другом месте.

Взять тех же охранников. Я считаю их настоящими бездельниками, которые нигде не будут работать, кроме охраны. Имею многолетний опыт общения с ними. Он либо будет работать в охране, либо работать не будет вообще. Исключения бывают, но не более того. <…>

С курьерами, таксистами, разносчиками еды и прочими фрилансерами сложнее. Есть такое понятие — прекариат. То есть социальный слой тех, кому хорошо на непостоянной работе (в классической литературе это обозначалось словом “поденщик”, “поденная работа”, на сегодня заработал и хорошо, а завтра поищем что-нибудь еще). Их много и им хорошо в курьерах. В курьерах ведь гибкий график.

Для многих людей, это рай — сегодня поработал, завтра побухал, послезавтра отлежался и пошёл ещё поработать. Приличным студентам тоже отлично — можно работать по вечерам. Такие люди просто работают по настроению, не потому, что зарплата хорошая, а потому что такой график устаивает.

Такие люди не будут работать вахтой. Потому что у них нет внутренней дисциплины. Вахта – это ежедневная работа, независимо от дня недели, сезона года, праздников. Нет такого понятия, наступила смена – будь добр, отработай положенные 11 часов. Бывает днем, бывает ночью, но от нее не уйти. Люди, которые не имеют самодисциплины долго не выдержат, плати им хоть в разы больше, чем они получают. Ну не нравится им так работать и деньги – это не самое главное.

Лично я полагаю, что охранники выполняют нужную работу, следя за порядком и ограждая общество от неприятных типов. Свою работу они делают не идеально — как и все остальные люди — однако без охранников было бы гораздо хуже.

2. Алексей Антонов указывает, что элитная недвижимость стоит в Москве и Сочи довольно дёшево — дешевле, чем в Сингапуре, Лондоне и прочих по-настоящему дорогих городах (ссылка):





В Дубае ещё дешевле, там можно купить на миллион долларов целый 91 квадратный метр. Но, с другой стороны, уж очень климат в Дубае сомнителен…

3. В Школе Капитализма я рассказываю, как капиталистическое общество наказывает рублём тех, кто не доверяет другим людям. Цитирую из поста (ссылка):

Если вы заметили дефицит доверия у себя, постарайтесь его вылечить: это очень дорогостоящий порок. К примеру, хорошей идеей будет перевод вопросов доверия из сферы эмоций на отстранённый язык цифр. Допустим, вы работаете с Петром три года, за эти три года вы наблюдали за Петром в таких-то и таких-то сложных ситуациях, и каждый раз Пётр вёл себя как порядочный человек. Наверное, Петру можно доверять. Или, допустим, вы видите, что у плиточника на сайте 100 положительных отзывов, и отзывы выглядят настоящими. Наверное, можно поручить этому плиточнику ремонт в ванной комнате, приняв разумные меры предосторожности на случай, если с ним что-то всё же окажется не так.

В долгосрочной перспективе гораздо выгоднее доверять (на разумную сумму) всем подряд и изредка ошибаться, чем не доверять никому и постоянно из-за этого страдать.

Если вы, наоборот, имеете дело с хронически недоверчивым человеком, примите как данность, что заслужить его доверие у вас получится навряд ли. Вы можете быть тем самым Петром из примера выше, который три года серьёзно помогал коллеге в разных делах, но завтра у вашего коллеги пропадёт из ящика стола крестовая отвёртка, и он тут же всерьёз заподозрит вас в воровстве.

Полностью отказаться от общения с недоверчивыми людьми навряд ли возможно — уж очень их много в современном обществе — однако количество конфликтов можно свести к минимуму, если вести себя с такими людьми в максимально прозрачном и формальном ключе. Не шутите с ними, не предлагайте им никаких сложных схем, ни в коем случае не пытайтесь им помочь. Тогда у вас есть хороший шанс сохранять с ними нормальные рабочие отношения на протяжении многих лет.