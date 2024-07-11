Евро 2024: «Лацио» продвинулся в переговорах с защитником «Арсенала»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Защитник лондонского «Арсенала» Нуну Тавареш близок к переходу в «Лацио».
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, римляне сильно продвинулись в переговорах с 24-летним футболистом.
Утверждается, что «Лацио» согласовал с «Арсеналом» сумму трансфера в размере девяти миллионов евро. При этом отмечается, что в договоре будет пункт, согласно которому «Арсенал» получил процент от следующей продажи Тавареша.
В сезоне-2023/24 португалец появился на поле в 12 матчах во всех турнирах и получил три желтые карточки.
Специалисты портала Transfermarkt, стоимость Тавареша составляет 15 миллионов евро.
Смотреть комментарии → Комментариев нет