Евро 2024: «Лацио» продвинулся в переговорах с защитником «Арсенала»

Защитник лондонского «Арсенала» Нуну Тавареш близок к переходу в «Лацио».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, римляне сильно продвинулись в переговорах с 24-летним футболистом.

Утверждается, что «Лацио» согласовал с «Арсеналом» сумму трансфера в размере девяти миллионов евро. При этом отмечается, что в договоре будет пункт, согласно которому «Арсенал» получил процент от следующей продажи Тавареша.

В сезоне-2023/24 португалец появился на поле в 12 матчах во всех турнирах и получил три желтые карточки.

Специалисты портала Transfermarkt, стоимость Тавареша составляет 15 миллионов евро.